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Абаскаль: «Звонить в «Лукойл»? Из-за принтера?! Черт возьми, это ложь»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» опроверг информацию о звонках в «Лукойл» из-за неработающего принтера.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что Абаскаль звонил напрямую в «Лукойл» из-за перекраски стен и неработающего принтера.

Звонить в «Лукойл»? Из-за принтера?! Черт возьми, это ложь. Я никогда не звонил в «Лукойл». Даже не подумал бы это сделать.

— Но стены на базе ведь перекрасили.

— Смотрите, «Лукойл» очень хорошо работает со «Спартаком». А клубная база — это проект, который они хотели улучшить. Мы как тренеры дали лишь несколько рекомендаций. В итоге база серьезно обновилась. Но не потому, что это я попросил, — сказал Абаскаль «СЭ».

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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