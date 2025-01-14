Абаскаль: «Звонить в «Лукойл»? Из-за принтера?! Черт возьми, это ложь»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» опроверг информацию о звонках в «Лукойл» из-за неработающего принтера.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что Абаскаль звонил напрямую в «Лукойл» из-за перекраски стен и неработающего принтера.

— Звонить в «Лукойл»? Из-за принтера?! Черт возьми, это ложь. Я никогда не звонил в «Лукойл». Даже не подумал бы это сделать.

— Но стены на базе ведь перекрасили.

— Смотрите, «Лукойл» очень хорошо работает со «Спартаком». А клубная база — это проект, который они хотели улучшить. Мы как тренеры дали лишь несколько рекомендаций. В итоге база серьезно обновилась. Но не потому, что это я попросил, — сказал Абаскаль «СЭ».

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».