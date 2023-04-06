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Абаскаль оштрафован на 60 тысяч рублей за высказывания после матча с «Ахматом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 60 тысяч рублей за поведение после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Специалист избежал дисквалификации.

«Мы возбудили дело по материалам СМИ. Нашей задачей было установить, насколько слова Абаскаля являются ненормативной лексикой и определить, в отношении чего или кого они были сказаны. Мы не рассматривали пресс-конференцию, это не наш вопрос. Рассматривали два слова, сказанных на ней. Проверяли вину тренера, кого он оскорбил. В заседании принял участие Абаскаль. КДК пригласил независимого эксперта, специалиста по итальянскому языку, чтобы дать заключение. Кроме того, «Спартак» предоставил дополнительную экспертизу по данному выражению. Абаскаль имел в виду ситуативность ситуации, никого не оскорблял, как пояснили в «Спартаке», — сказал Григорьянц.

Установлено, что Абаскаль не оскорблял лиц матча, однако отмечается, что данное поведение неприемлемо.

«КДК принял решение в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба оштрафовать Абаскаля на 60 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье. Апелляцию подать нельзя. В РПЛ нельзя подать апелляцию на сумму штрафа до ста тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь грозненского клуба тянул время с первой минуты игры.

33-летний испанец тренирует красно-белых с июня 2022 года. В РПЛ его команда занимает третье место с 41 баллом в турнирной таблице.

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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