Абаскаль отказался комментировать стычку с Федотовым в дерби

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался комментировать стычку с тренером ЦСКА (2:2) Владимиром Федотовым в матче 13-го тура РПЛ.

— Многие критикуют Миху Мевлю. Сегодня он допустил ошибку. Что можете сказать по игроку?

— Для Михи это был очень сложный матч с точки энергозатратности, потому что соперник постоянно выполнял забросы, были постоянные единоборства. Мы прекрасно знаем, что футболисты «Факела» практически всегда выигрывают единоборства. Это всегда непросто — входить в игру по ходу матча. Рад, что Мевля помог нам добиться сегодня победы.

— Что в перерыве происходило с тренером ЦСКА Федотовым?

— Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер «Спартака» в четверг, 20 октября, посетит заседание КДК РФС, на которое он был вызван по итогам конфликта с Федотовым.

После матча Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.