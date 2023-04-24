Абаскаль ответил на претензии «Краснодара» о судействе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал судейство в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

— Ивич сказал, что берет ответственность за третий гол «Спартака», но про другие не захотел говорить, намекнув на судейство в пользу красно-белых. Вам есть, что ему ответить?

— Я с большим уважением отношусь к коллеге. Но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. И даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то... Но, повторюсь, я с уважением отношусь к коллеге.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Ростова», идущего вторым, на одно очко.