Абаскаль ответил на вопрос, может ли представить себя в ЦСКА или «Зените»

Сегодня, 10:10
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, может ли представить себя в ЦСКА или «Зените».
— А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?
— Я не склонен к таким фантазиям. Сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь теми возможностями, что дает жизнь. Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». Нужно использовать то, что дает жизнь. Я рад, что путь привел меня сюда, в такой большой клуб, в такой отличный город.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.