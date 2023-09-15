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Сегодня, 12:40

Абаскаль ответил на вопрос о конкуренции в «Спартаке» и недовольстве мало играющих футболистов

Максим Алланазаров
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Олег Кошелев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказал свою позиции о конкуренции за место в составе команды и возможном риске появления недовольства у тех, кто играет меньше.

- Учитывая количество игроков в команде, всегда может существовать риск появления недовольства у тех, кто играет меньше. В этом плане вы полностью контролируете раздевалку?

— На поле в старте выходят 11 футболистов — они довольны. На замену выходят еще четыре-пять — они тоже довольны, но в меньшей степени. Те, кто не играет, — они злятся. В прошлом сезоне у нас было два примера: игроки, которые не выходили в старте, работали на тренировках, доказывали и заслужили свои места в старте. Я говорю о Пруцеве и Зиньковском, которые в итоге провели большое количество игр. Благодаря громадному вкладу акционеров, у нас есть хороший набор игроков. Конкуренция между двумя футболистами за одно место повысит уровень обоих.

Есть вопрос: мы говорим о конформизме или об умениях игроков? «Спартак» не такой клуб, тут нельзя быть конформистом. Если ты конформист, то у тебя нет прогресса и роста, а значит, ты не помогаешь команде достигать целей. Если ты принимаешь конкуренцию и стараешься делать больше, то ты помогаешь «Спартаку» держать планку и соответствовать его имени. Это касается и меня тоже. Я стараюсь работать и на своем примере показывать игрокам, что это касается абсолютно всех.

«Спартак» после семи туров занимает девятую строчку в таблице РПЛ. Красно-белые стартовали с трех побед, однако в последующих четырех встречах набрали лишь одно очко.

Гильермо Абаскаль. «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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