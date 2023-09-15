Абаскаль ответил на вопрос о конкуренции в «Спартаке» и недовольстве мало играющих футболистов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказал свою позиции о конкуренции за место в составе команды и возможном риске появления недовольства у тех, кто играет меньше.

- Учитывая количество игроков в команде, всегда может существовать риск появления недовольства у тех, кто играет меньше. В этом плане вы полностью контролируете раздевалку?

— На поле в старте выходят 11 футболистов — они довольны. На замену выходят еще четыре-пять — они тоже довольны, но в меньшей степени. Те, кто не играет, — они злятся. В прошлом сезоне у нас было два примера: игроки, которые не выходили в старте, работали на тренировках, доказывали и заслужили свои места в старте. Я говорю о Пруцеве и Зиньковском, которые в итоге провели большое количество игр. Благодаря громадному вкладу акционеров, у нас есть хороший набор игроков. Конкуренция между двумя футболистами за одно место повысит уровень обоих.

Есть вопрос: мы говорим о конформизме или об умениях игроков? «Спартак» не такой клуб, тут нельзя быть конформистом. Если ты конформист, то у тебя нет прогресса и роста, а значит, ты не помогаешь команде достигать целей. Если ты принимаешь конкуренцию и стараешься делать больше, то ты помогаешь «Спартаку» держать планку и соответствовать его имени. Это касается и меня тоже. Я стараюсь работать и на своем примере показывать игрокам, что это касается абсолютно всех.

«Спартак» после семи туров занимает девятую строчку в таблице РПЛ. Красно-белые стартовали с трех побед, однако в последующих четырех встречах набрали лишь одно очко.