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Сегодня, 11:59

Абаскаль: «Догнать «Зенит»? Таких долгосрочных планов мы не ставим»

Абаскаль ответил на вопрос о разнице в очках с «Зенитом» в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает о шансах красно-белых догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

— Почему вчера Промеса не было на медосмотре?

— Он не пропускал медицинского обследования. Если вы не видели, вы пропустили это.

— Реально ли догнать «Зенит»? Кажется, что это команда из другой лиги.

— Таких долгосрочных планов мы не ставим. Живем сегодняшним днем. Приоритет у нас — Дубай. Это первое, что мы должны начать. Мы не должны себя сравнивать с другими командами, это мой подход. Если начинать себя сравнивать, можно потерять себя. Важно работать каждый день, прибавлять, идти вперед.

— Состав будет опубликован завтра?

— Завтра мы уже вылетаем. Так что, если завтра мы не сделаем список, то не сможем полететь.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

«Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Команда отстает от лидера чемпионата «Зенита» на 6 очков.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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