Абаскаль поблагодарил Мележикова за работу в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора красно-белых.

«Хочу сказать большое спасибо от себя Евгению Владимировичу Мележикову за те годы, которые он провел в «Спартаке». Я знаю, что он работал очень много и продуктивно. Спасибо ему за то, что он сделал для нашей команды. Он всегда делал для «Спартака» максимум», — заявил Абаскаль клубной пресс-службе.

20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее эту должность занимал Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.