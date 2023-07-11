Абаскаль — о Бонгонде: «Он может играть вертикально»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что все новички московского клуба уже прибыли в расположение команды. Специалист также поделился мнением о Тео Бонгонде.

— Вы сказали новички... Бонгонда уже тут?

— Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

— Расскажите о Бонгонде. Почему он заинтересовал «Спартак»?

— Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок — Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество — точность в подачах. Есть другой тип вингера — Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу. Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар.

Бонгонда перейдет в «Спартак» из «Кадиса». Сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 10 миллионов евро.