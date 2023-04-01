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Судейство

Сегодня, 18:50

Абаскаль подготовил фильм для арбитров — судьям его не показали. У спартаковского тренера обоснованные претензии

Александр Бобров
Шеф-редактор
Гильермо Абаскаль.
Фото Скриншот из трансляции
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По данным «СЭ», после одного из недавних матчей тренерский штаб «Спартака» подготовил специальный фильм о работе арбитров, которые мешают красно-белым показывать футбол, соответствующий требованиям Гильермо Абаскаля. Претензии спартаковцев к судьям заключаются в невозможности поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников.

Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму.

Рефери не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций.

Рефери неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или спартаковских игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.

Все устные претензии Абаскаля и его штаба были наглядно проиллюстрированы с помощью эпизодов из игры «Спартака». Похоже, что это видео так и не показали судьям на последнем брифинге. Во всяком случае к такому выводу можно прийти, если судить по поведению главного тренера красно-белых в матче «Спартак» — «Ахмат» (0:0), в ходе которого Абаскаль снова не раз показывал на часы и просил судью Алексея Сухого обратить внимание на действия футболистов гостей.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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