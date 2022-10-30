Абаскаль: «Каждую неделю мы выходим на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой»

Сегодня, 19:10
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги первой половины чемпионата России.
— Позади ровно половина чемпионата. Подведите итоги этого отрезка.
— Ключевое здесь — половина, поэтому выводов делать не стоит. Команда растет, прогрессирует. Каждую неделю мы выходим на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой. Мы стараемся работать, чтобы прибавлять с каждым днем. Вся проделанная работа не дает никаких гарантий на завтрашний день. Впереди у нас матч с «Сочи», готовимся к нему. А итоги подводить будем в мае-июне.
— Вы были легко одеты. Не замерзнуть помог спартаковский дух?
— Первый московский снег — это просто прекрасно. Необычное чувство. Но надеюсь, что в ноябре будет не так холодно и не так много снега. Там, откуда я родом, вчера было «плюс 30».
На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования