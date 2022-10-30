Абаскаль: «Каждую неделю мы выходим на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги первой половины чемпионата России.

— Позади ровно половина чемпионата. Подведите итоги этого отрезка.

— Ключевое здесь — половина, поэтому выводов делать не стоит. Команда растет, прогрессирует. Каждую неделю мы выходим на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой. Мы стараемся работать, чтобы прибавлять с каждым днем. Вся проделанная работа не дает никаких гарантий на завтрашний день. Впереди у нас матч с «Сочи», готовимся к нему. А итоги подводить будем в мае-июне.

— Вы были легко одеты. Не замерзнуть помог спартаковский дух?

— Первый московский снег — это просто прекрасно. Необычное чувство. Но надеюсь, что в ноябре будет не так холодно и не так много снега. Там, откуда я родом, вчера было «плюс 30».

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.