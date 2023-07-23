Абаскаль о дубле Хлусевича в матче с «Оренбургом»: «Он долго к этому шел, я за него очень рад»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил полузащитника Даниила Хлусевича за дубль в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

— Хлусевич сегодня забил два гола. До этого у него не было голов за «Спартак». Как у него это получилось?

— Он очень долго к этому шел. Пытался забить, но не получалось. Вчера мы тренировали стандарты. Он забил два гола на тренировке. Сегодня он забил два гола, так же, как и на тренировке. Он долго к этому шел. Я очень за него рад. Но не рад за те моменты, что он не реализовал.

Второй гол Хлусевича на 90-й минуте игры с «Оренбургом» стал для «Спартака» победным в матче.