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Сегодня, 20:18

Абаскаль — о матче с «Зенитом»: «Не скажу, что нас сегодня переиграли, я горжусь «Спартаком» и каждым из ребят»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) стал лучшим за долгое время.

«Да, я сейчас сказал команде, что мы были близки, играли не хуже чем команда, который в последние годы доминирует в российском футболе. Не скажу, что нас сегодня переиграли, я горжусь этой командой и каждым из ребят. Однозначно у нас есть рост, мы на правильном пути. Этот проект принесет нам еще много счастливых моментов. С командой, которая долго доминирует в российском футболе, невозможно перевернуть все в один день», — заявил Абаскаль после матча.

«Зенит» вырвал победу на последних минутах и в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

(Георгий Горностаев)

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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