Абаскаль посетит заседание КДК РФС по поводу стычки с Федотовым в дерби

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в четверг, 20 октября, посетит заседание КДК РФС, на которое он был вызван по итогам конфликта с визави из ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве воскресного дерби (2:2) в 13-м туре РПЛ.

После матча Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

Также главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».