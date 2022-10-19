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Сегодня, 19:45

Абаскаль посетит заседание КДК РФС по поводу стычки с Федотовым в дерби

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в четверг, 20 октября, посетит заседание КДК РФС, на которое он был вызван по итогам конфликта с визави из ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве воскресного дерби (2:2) в 13-м туре РПЛ.

После матча Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

Также главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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