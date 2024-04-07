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Сегодня, 22:25

Абаскаль поспорил с журналистом о заслуженности победы «Спартака» над «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему считает заслуженной победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Почему вы считаете, что эта победа заслуженная? Казалось, что «Спартак» не создал ни одного момента.

— Запоздалый вопрос. Могу пригласить вас на другие пресс-конференции после матчей, где «Спартак» наносил 20 ударов и счет был 0:0. В футболе могут победить команды, которые даже не бьют по воротам. Делают какую-то подачу, срез от спины, мяч в воротах. В футболе все нужно заслужить. Эта победа на 100 процентов заслуженна! Я очень доволен Соболевым сегодня, — сказал Абаскаль.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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