Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС, которое состоится сегодня, 6 апреля.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь грозненского клуба тянул время с первой минуты игры.

33-летний испанец тренирует красно-белых с июня 2022 года. В РПЛ его команда занимает третье место с 41 баллом в турнирной таблице.