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Сегодня, 12:45

Абаскаль прилетел в Москву после увольнения из «Гранады»

Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернулся в Москву после отставки из «Гранады».

Специалист возглавил испанский клуб перед началом текущего сезона и был уволен 21 сентября. Под его руководством «Гранада» провела 6 матчей во второй по силе испанской лиге, одержав лишь 1 победу.

В своих соцсетях Абаскаль выложил историю с фотографией на фоне российской столицы.

35-летний испанец работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год, он покинул московский клуб в апреле нынешнего года.

ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

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