Абаскаль: «Важно, как «Спартак» отреагирует на первое поражение в сезоне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении от «Урала» в 4-м туре РПЛ — 2:3.

«К сожалению, нам не удалось правильным образом направить игру, выигрывая на 88-й минуте. Естественно, мы должны лучше обороняться на стандартных положениях. Мы в очередной раз были наказаны именно после этих моментов.

Почему все замены были направлены на усиление атаки? Хлусевич — защитник, Умяров — опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше обороняешься.

Это только четвертый тур, нам предстоит сыграть еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на первое поражение в сезоне. Реакция на поражение — самое важное», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

После поражения от «Урала» красно-белые с 9 очками опустились на третье место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы поднялись на первую строчку.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 20 августа.