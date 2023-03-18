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Сегодня, 14:41

Абаскаль: «Спартак» сам виноват в результате. «Оренбург» силен в завершающей стадии атаки»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Мы сами виноваты в результате: позволили сопернику забить дважды в первом тайме. Они сильны в завершающей стадии атаки, особенно — в быстрых атаках. И сегодня «Оренбург» реализовал свои сильные качества. Мансилья был очень хорош. Во втором тайме мы постарались перевести игру в иное русло. Были моменты, были и у соперника — отмечу сейв Селихова. У нас самих было момента четыре... Но где-то не хватило, где-то мяч не шел в ворота. Реализуй мы хотя бы какой-то момент, может быть, игра пошла бы иначе. Нам нужно продолжать работать над собой, по-хорошему разозлиться. Я в своих парнях уверен. В футболе порой удача поворачивается спиной. Нужно встать на ноги и идти вперед», — заявил Абаскаль.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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