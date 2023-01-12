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Сегодня, 12:06

Абаскаль рассказал, как на «Спартак» повлияет решение КДК РФС дисквалифицировать игроков

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает о дисквалификации игроков по итогам матча с «Зенитом» в Кубке России.

— Как вам решение КДК РФС о дисквалификации игроков?

— Отсутствие футболистов дает возможность использовать других игроков. Это однозначно повлияет на наш тренировочный процесс. Игроки должны быть максимально сконцентрированны, они должны показать себя. Это плей-офф, ставки высоки. Если ты не соблюдаешь правила, ты получаешь наказание. Это касается всех. Мы должны это понимать. Мы должны быть примером.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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