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Сегодня, 09:55

Абаскаль — об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни! Для команды это был шок»

Микеле Антонов
Корреспондент
Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса.

Как бы описать эти чувства... У меня будто отняли часть жизни! В первый год нашей совместной работы он забил 25 мячей. Человек с такой статистикой — это ключевой игрок. А «Спартак» с таким футболистом — одна из сильнейших команд РПЛ.

Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но это стало неожиданностью, было очень тяжело. Он оставил меня на полпути. Мы формировали атаку с Бонгондой, Промесом, Угальде, Соболевым и запасными: Зиньковским, Игнатовым. Считали, что станем гораздо успешнее и сильнее в атаке.

[После ареста Квинси] мне было очень непросто. А для команды, думаю, это был шок. В тот момент нужно было искать нового лидера внутри коллектива, ведь это как раз таки была роль Промеса, — сказал Абаскаль «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ»

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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