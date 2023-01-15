Абаскаль рассказал, как проходит первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходят первые зимние учебно-тренировочные сборы команды.

— В Москве мы провели тест на физические кондиции, до этого было медицинское обследование, — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе «Спартака». — Мы посмотрели, в каком состоянии футболисты. Сегодня мы провели первые тренировки, но они для того, чтобы почувствовать мяч и понять, кто в каком состоянии находится и понять, что мы хотим улучшать.

— Что вы можете сказать о состоянии игроков после отпуска?

— Пауза действительно была очень длинной. Но у футболистов была программа, мы дали им специальный план подготовки, чтобы они могли в оптимальной форме выйти из отпуска. Чем больше времени мы сможем уделять работе с мячом, тактике, тем для нас лучше. Но какое-то время нужно уделить и физическим кондициям. В ближайшие дни будем смешивать типы работы.

Первый сбор «Спартака» проходит с 13 по 27 января в Дубае. Красно-белые проведут два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником «Спартака» станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.