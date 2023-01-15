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Сегодня, 16:07

Абаскаль рассказал, как тренируется Промес, который не полетел на сбор «Спартака»

Мария Гусева
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит тренировочный процесс нападающего Квинси Промеса, который не полетел на первый зимний сбор красно-белых.

«Что касается Квинси Промеса, если мы говорим об объеме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то он будет их проводить ровно столько же, сколько и вся команда. К примеру, сегодня у него было две тренировки. Мы постоянно с ним на связи. Что касается объема работы, мы постараемся сделать так, чтобы он максимально совпадал с тем, который получает команда. У нас много специалистов, которые ему помогают, они постоянно работают с ним, он будет дальше работать и с молодежной командой. У него есть все возможности, чтобы он был в оптимальной форме», — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе клуба.

15.01.2023 | Реал — Барселона

13 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство клуба разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XynIVK6VxGA

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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