Абаскаль: «Спартак» — честная команда, которая играет с сердцем и отдает себя полностью на поле»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). Также он отметил, какие нюансы повлияли на итоговый результат встречи.

— Вы готовились к «Зениту» довольно долго. В чем проблема — перегорели, потеряли тонус? Или же в чем-то другом?

— Во-первых, план «Зенита» был обороняться. Они вышли в пятью игроками обороны и отдали нам владение. Если не выигрываешь единоборства, это влияет на игру. И та желтая карточка в начале игры сильно повлияла на наши действия. Во-вторых, этот матч это не какая-то новая жизнь. Это продолжение нашей истории противостояния. «Спартак» не может обыграть «Зенит» в чемпионате уже пять лет. Команда билась до последней секунды, не сдавалась. Но футбол состоит из деталей. И в больших матчах баланс может нарушиться в одну или другую сторону. Я уверен, что мы — честная команда, которая играет с сердцем, с желанием, и отдает себя полностью на поле.

Что касается календаря, то у нас там впереди снова будет такой период — плотный график с двумя выездными матчами. Но сейчас ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно исправлять ситуацию. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня, впервые за время моей работы тут, я почувствовал особую атмосферу. Мы хотим дать им еще больше причин прийти и поддержать нас. Мы в долгу перед своими болельщиками. Постараемся им отплатить за любовь тем же.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».