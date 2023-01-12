Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда полузащитник Кристофер Мартинс приступит к тренировкам в общей группе команды.

— Мартинс на сборах будет заниматься в общей группе?

— Решение будет принято по итогам физического тестирования. У него ситуация отличная от того, что у Мозеса. У Виктора другой характер травмы, другой случай. Но мы, как клуб, хотим предоставить футболисту хорошие условия для восстановления. Мы должны быть уверены, что он будет готов на 100 процентов присоединиться к общей группе. Если мы не сможем гарантировать этого в Дубае, если условия в Москве будут лучше — может, будет разумнее остаться в Москве. Будем принимать решения сегодня по итогам тестирования, — сказал Абаскаль.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.