Абаскаль рассказал, когда Медина восстановится от травмы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о состоянии полузащитника Хесуса Медины, который не попал в заявку на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов перед игрой заявил, что 26-летний парагваец восстанавливается от микроповреждения.

— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?

— Я очень надеюсь, что он уже будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу. Но у него такой характер травмы... Икроножная мышца всегда очень опасна. Мы с понимаем к этому относимся. Не торопимся. Здесь нужно смотреть с прицелом на будущее и не форсировать восстановление.

— Какие сильные стороны вы видите в Михаиле Игнатове?

— Все прекрасно знают, какой талант есть у Михаила Игнатова. Какими качествами он обладает. Он сегодня сделал голевую передачу. В прошлом сезоне ему не хватало завершения. Нам не хватало второй волны, которая бы завершала ударом или голами. Мы рассчитываем на Игнатова.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.