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Сегодня, 17:20

Абаскаль рассказал, когда вернутся на поле травмированные Селихов, Умяров и Мартинс

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении Александра Селихова, Наилья Умярова и Кристофера Мартинса на поле.

«В подобных ситуациях (товарищеских матчах) риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами», — сказал Абаскаль «СЭ».

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Гильермо Абаскаль. «Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
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29%

1.80

Х2

25%

2.08

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18%

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16%

1.56
Александр Селихов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
Наиль Умяров
0
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