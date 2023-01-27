Абаскаль рассказал, когда вернутся на поле травмированные Селихов, Умяров и Мартинс

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении Александра Селихова, Наилья Умярова и Кристофера Мартинса на поле.
«В подобных ситуациях (товарищеских матчах) риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами», — сказал Абаскаль «СЭ».
С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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