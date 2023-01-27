Абаскаль рассказал, когда вернутся на поле травмированные Селихов, Умяров и Мартинс

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении Александра Селихова, Наилья Умярова и Кристофера Мартинса на поле.

«В подобных ситуациях (товарищеских матчах) риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами», — сказал Абаскаль «СЭ».

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».