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Абаскаль: «Когда Литвинов узнал, что он сможет вернуться в центр поля, мы увидели на его лице радость»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о позиции Руслана Литвинова.

— Когда мы сказали, что в команду приходит Бабич, и Руслан сможет вернуться в полузащиту, мы увидели на его лице радость. Это логично, он будет больше находиться с мячом. Но не надо забывать, что у каждой позиции есть своя ответственность. Он дал нам очень много в фазе атаки, играя защитника.

- Если измерить в процентах, то для вас Литвинов все же больше защитник или полузащитник?

— Если измерять в процентах, то Руслан на 50 процентов сильный, а на остальные 50 процентов — очень сильный. У него есть все качества, чтобы развиваться и становиться еще сильнее. Чем больше он будет касаться мяча, тем лучше.

22-летний Литвинов может играть как в центре обороны, так и в опорной зоне, но в этом сезоне он чаще появлялся на позиции защитника.

Гильермо Абаскаль. «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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