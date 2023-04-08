Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о травмированных игроках команды.

— Расскажите, что у вас с травмированными. И что с Алексисом Дуарте?

— Шамар простудился, Виктор Мозес почувствовал дискомфорт на тренировке два дня назад. Квинси и Джикия в процессе восстановления. У Промеса было то же самое повреждение, нужно было его остановить с «Ахматом». Что касается Дуарте, он готов на самом деле, у него хорошая агрессия, желание, хорош с мячом, может помочь команде при выходе из обороны, но сейчас у нас достаточно высокая конкуренция. И то, что показывал в последних матчах Руслан Литвинов и Никита Чернов... Тяжело найти моменты и для Дуарте, и для Павла Маслова. Самое главное — найти правильный момент, чтобы помочь своими качествами.