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4 сентября, 22:50

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Мартинса и Литвинова

Гоша Чернов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, который получили травмы в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Что с Литвиновым и Мартинсом?

— По Мартинсу не знаю — там мышечное повреждение. А у Литвинова опух голеностоп, как футбольный мяч. Если позитивно говорить, то минимум неделю он пропустит.

— Что вы скажете по игре Денисова против Мостового?

— Мостовой не первый раз играет в футбол. Это сильный, быстрый, техничный футболист. Ошибки случаются. У Денисова сильный характер, эти ошибки привнесут опыт на его будущее. И не забывайте, что он очень молод.

— Не показалось ли вам, что было много технического брака?

— Технические ошибки были. В каких-то моментах мы принимали не те решения, что нужно. И просто ошибались.

Руслан Литвинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
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