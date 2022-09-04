Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Мартинса и Литвинова

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, который получили травмы в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Что с Литвиновым и Мартинсом?

— По Мартинсу не знаю — там мышечное повреждение. А у Литвинова опух голеностоп, как футбольный мяч. Если позитивно говорить, то минимум неделю он пропустит.

— Что вы скажете по игре Денисова против Мостового?

— Мостовой не первый раз играет в футбол. Это сильный, быстрый, техничный футболист. Ошибки случаются. У Денисова сильный характер, эти ошибки привнесут опыт на его будущее. И не забывайте, что он очень молод.

— Не показалось ли вам, что было много технического брака?

— Технические ошибки были. В каких-то моментах мы принимали не те решения, что нужно. И просто ошибались.