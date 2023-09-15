Абаскаль: «Я не могу попросить купить мне игрока, просто потому что я его знаю»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал, как в клубе принимаются решения по тренсферам.

- Правильно ли мы понимаем, что последнее слово в приобретении новичков всегда за вами?

— Нет. Это работает не так. У нас все очень прозрачно. Мы много общаемся: клуб, спортивный департамент, тренер — так выстроена наша работа. Тренер и штаб анализируют игрока, его потенциал, спортивный директор с группой скаутов оценивает игрока по своим параметрам, а потом руководство оценивает финансовую составляющую потенциального трансфера. Решения, которые мы не разделяем, у нас не проходят. Минимум 20 матчей мы анализируем подробно и смотрим за теми качествами, которые игрок сможет дать команде. То же касается и об игроках в арендах. Взять, например, Даниила Зорина, который уехал в Минск. Никита Баженов следит за игроками в арендах, у нас есть вся информация по ним. Все решения аргументированы и с полным доверием со стороны всех трех сторон.

- Верно ли утверждение, что все новички, которые пополнили команду в последнее время, были предложены вам спортивным директором?

— Мы отдаем в спортивный отдел наши пожелания. Например, нам нужен атакующий полузащитник с левой ногой, который пробегает за матч больше 10 км, который играет с большой интенсивностью, заходит в штрафную и хорошо исполняет стандарты, отдает голевые передачи и забивает в течение последних трех лет карьеры, который смог бы адаптироваться к нашей модели игры. Наши скауты проверяют игроков, дают отчет, и дальше клуб принимает совместное решение. Я не могу попросить купить мне игрока, просто потому что я его знаю.

- Ваш агент Тими Мешедер вовлечен в трансферную работу клуба?

— Это абсурдный вопрос, на который мне жаль тратить даже 40 секунд. Странно, что вы задаете его спустя 15 месяцев моей работы в России. У Тима много сильных игроков. Очень сильных. Но они играют в серии А, и у нас нет возможности их взять.