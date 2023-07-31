Абаскаль рассказал, почему Джикия начал матч с «Балтикой» на скамейке запасных

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему защитник команды Георгий Джикия начал матч второго тура РПЛ с «Балтикой» на скамейке запасных.

— Джикия вышел не с первых минут по той же причине? Решили поберечь?

— Конечно. В прошлом сезоне он выбывал на пять матчей. А сейчас такой календарь... У нас 3 матча за 7 дней с двумя перелетами. Как можно играть в таком графике? Никак не-воз-мож-но! Когда нам тренироваться? Мы думаем не о футболе, а о здоровье игроков. О том, как не допустить травм. И как игроки смогут поддерживать свой уровень, как команда сможет держать свою планку? Они ведь не роботы, а люди.

— Игнашевич сказал, что «Балтика» выбрала бы другой маршрут из Краснодара.

— Я не знаю... В прошлом сезоне мы потратили 4 дня. Сейчас было гораздо быстрее. Россия — очень большая. Сейчас постарались максимально быстро вернуться после матча.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.