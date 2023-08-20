Абаскаль — о Литвинове: «Если ты ошибаешься, то можешь потерять место в составе»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему полузащитник команды Руслан Литвинов не был заявлен в стартовом составе на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Вопрос по Литвинову...

— Последний матч. Он знает. Я ему все объяснил, мы поговорили. Он понимает, о чем речь. Он невероятный парень и провел множество отличных игр. Но у нас много игроков. Если ты ошибаешься, то можешь потерять место в составе. Мы вместе побеждаем и проигрываем, ошибаемся и делаем правильные вещи. Порой нужно поддержать игрока. А порой сказать: «Подожди. Поработай. Нужно заслужить место в составе», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

— Вы сказали, что в вашей схеме нужна была точность. Но Литвинов лучше Дуарте и Джикии дает первый пас. Разве нет?

— Да, это так. Он раздает много вертикальных передач. Но у нас есть конкуренция. Если ты ее проиграл — ты садишься на лавку. Это нормально.

После этой игры «Спартак» с 9 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом».