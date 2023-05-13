Абаскаль рассказал, почему отказался от общения с журналистами после матча с «Химками»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что у него нет проблем с медиа.

— Гильермо, почему вы не стали говорить с журналистами?

— Это и так понятно, — приводит «РБ Спорт» слова Абаскаля.

— В чем проблема? У вас претензии к медиа?

— С медиа проблем нет и никогда не было. Уважаю каждого. Просто мы пытаемся, но...

После матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.