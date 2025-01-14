Абаскаль рассказал, почему «Спартак» не подписал Ретеги

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о самом обидном несовершенном трансфере в стан красно-белых.

— Жаль, что не получилось подписать одного игрока... Матео Ретеги — он был в нашем шорт-листе, Пол Эшуорт очень его хотел. Но я понимал, что это невозможно. Сказал ему: «Пол, у меня есть контакты в Италии. Привезти Ретеги нереально».

Но прорабатывались и другие варианты. Например, Абель Руис (нападающий «Жироны». - Прим. «СЭ») или Ферран Жутжла (нападающий «Брюгге». - Прим. «СЭ»), когда они были молодыми игроками и выступали не в Испании, а в лигах поскромнее. Оба усилили бы «Спартак» и стали большим активом для клуба в будущем. Таких футболистов в мире не так много.

— Ретеги — самый статусный игрок, которого «Спартак» хотел, но не смог подписать?

— Да. Думаю, он был бы не просто важным футболистом, а исключительной фигурой в команде. Но, как понимаю, на тот момент на него уже вышел «Дженоа». К тому же сейчас он игрок сборной Италии — думаю, в тот момент этот фактор, а также отсутствие еврокубков в России сыграли роль. Поэтому он выбрал Италию. Не говорю, что это лучше, но очевидно, что для своего будущего он поступил правильно.

Ранее, летом 2024 года, сообщалось, что «Спартак» интересовался нападающим «Дженоа» Матео Ретеги, однако тот отказался от перехода. В итоге форварда выкупила «Аталанта».

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».