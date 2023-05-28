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РПЛ

Сегодня, 16:48

Абаскаль: «Эта ничья с привкусом поражения»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

— Этот матч говорит сам за себя 90 минут: доминирования, но если не забиваешь, ты не побежишь. Игра напомнила матч с «Ахматом». Сегодня было много моментов, пусть и не так много ударов. Ребята старались и атаковали тысячью разных способов. Но мяч не хотел заходить в ворота. Тем не менее, парни бились до конца. Они не сдавались. По содержанию игры мы заслужили большего. Потому эта ничья с привкусом поражения.

— Показалось, что сегодня не слишком ярко выглядел обычно активный в последних играх Тавареш.

— Мяч во втором тайме к нему доходил слишком медленно. Соглашусь с вами, сегодня у него игра шла не так хорошо, как в предыдущих матчах. Выпуская Хлусевича, я сказал, что он должен заходить в штрафную и завершать атаки по возможности ударом, — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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