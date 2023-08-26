Абаскаль: «Спартак» заслуживал победы над «Ахматом» сегодня»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

По мнению испанца, его команда заслужила выиграть у грозненцев. Также специалист не стал отвечать на вопросы о судействе.

— После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи. Сегодня была похожая история, но вы не говорите об этом.

— Мы заслуживали победы сегодня, многое поправили во втором тайме, повторюсь. Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Все остается. Я предпочитаю не терять напрасно энергию на тех, кто не хочет меняться. В этот раз я не буду, но если вы такой вопрос задаете, значит это видели все, все стали свидетелями этого.

«Спартак» набрал одно очко в трех последних матчах. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 6 играх.

В следующем туре команда сыграет на выезде против «Краснодара» 2 сентября.