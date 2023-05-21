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РПЛ

Сегодня, 19:22

Абаскаль считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с ЦСКА

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«С моей точки зрения, мы заслужили победу. Это мое мнение. Во-вторых, мы не должны пропускать такие голы, когда вратарь отправляет мяч через все поле. Это означает, что все было неправильно. Сегодня мы тоже пропустили первыми. Это нужно исправлять. Тем не менее я горжусь командой, характером ребят. Сегодня мы почувствовали атмосферу стадиона. Болельщики помогли нам по многим моментам. Мы соскучились по победам, нам не хватало этого чувства. Сегодня мы вернули все те очки, которые растеряли этой весной. Мы снова рядом с оппонентами. Будем играть, будем биться, чтобы оказаться как можно выше в таблице», — сказал Абаскаль.

После победы над ЦСКА «Спартак» с 53 очками поднялся на третье место в РПЛ. Красно-белые на одно очко отстают от армейцев, занимающих вторую строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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