Абаскаль считает, что Зорину нужно набираться опыта постепенно

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил готовность полузащитника команды Даниила Зорина больше проводить времени на поле.
— Когда дебютировал Павел Мелешин, вы говорили, что молодых нужно подводить постепенно. Готов ли его ровесник Даниил Зорин больше играть на этом уровне?
— Позиция Зорина — особенная, на ней необходим опыт. Получать его можно только в играх. Невозможно научиться этому, работая только на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.
18-летний Зорин дебютировал за красно белых в кубковом матче против «Факела» (2:1). Всего он провел две игры в составе «Спартака» и успел отличиться результативной передачей.
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