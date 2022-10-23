Абаскаль считает свою дисквалификацию несправедливой

Сегодня, 15:18
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции главного тренера команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).
— Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях — не было бы дисквалификации?
— Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла — вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.
— Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?
— Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.
— Он считает, что это несправедливо?
— Разумеется. Сто процентов.
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