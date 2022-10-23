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Сегодня, 15:18

Абаскаль считает свою дисквалификацию несправедливой

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции главного тренера команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).

— Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях — не было бы дисквалификации?

— Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла — вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.

— Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?

— Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.

— Он считает, что это несправедливо?

— Разумеется. Сто процентов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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