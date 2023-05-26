Абаскаль согласился на приобретение центрального защитника в летнее трансферное окно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль одобрил трансфер в команду центрального защитника, сообщает Metaratings.

По информации источника, агент испанского тренера Тим Мешедер уже проводит консультации по возможным кандидатурам в центр обороны. Кроме того, Абаскаль попросил клуб приобрести опорного и атакующего полузащитников и левоногого форварда.

После 28 туров РПЛ «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. В последних турах красно-белые сыграют с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).