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РПЛ

Сегодня, 19:16

Абаскаль согласился с тем, что матч с «Крыльями» — худший при испанце в «Спартаке»: «Если говорим о счете, то однозначно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил замены нападающего красно-белых Квинси Промеса и защитника Даниила Хлусевича во втором тайме матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Промес покинул поле на 60-й минуте встречи, Хлусевич был заменен на 82-й минуте

— С чем были связаны замены Промеса и Хлусевича?

— Замена Хлусевича обусловлена его травмой. Промеса заменили, чтобы усилить игру в атаке.

— Соболев получил четвертую желтую карточку. Как «Спартак» будет играть против ЦСКА без Александра, учитывая, что Мелешин травмирован?

— Мы подготовимся к этому матчу. Будем рассчитывать на тех, кто у нас есть в распоряжении. У нас есть футболисты, которые могут сыграть в нападении. Благодаря гибкости у нас будет возможность заходить в финальную треть, и мы это сделаем.

— Можно ли назвать сегодняшний матч худшим для «Спартака» при вашем руководстве?

— Если мы говорим о счете, то однозначно да. Что касается самой игры, определенные моменты были. Да, соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Сейчас не время говорить, а время действовать. Нужна реакция, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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