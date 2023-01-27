Абаскаль сообщил, что зимняя трансферная кампания «Спартака» завершена

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» заявил о завершении трансферной кампании красно-белых в зимнее окно.
«Я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона. Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях», — сказал Абаскаль «СЭ».
«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.
Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026 года с опцией продления на год.
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