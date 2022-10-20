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Сегодня, 15:28

Абаскаль вместе с делегацией «Спартака» почтил память погибших в давке на «Лужниках»

Иван Торопцев
Корреспондент
Делегация «Спартака» у мемориала погибшим в давке на «Лужниках».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Гильермо Абаскаль у мемориала погибшим в давке на «Лужниках».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с делегацией клуба посетил мемориал в «Лужниках», посвященный погибшим в давке болельщикам в октябре 1982 года.

Гильермо Абаскаль у мемориала погибшим в давке на «Лужниках». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Гильермо Абаскаль у мемориала погибшим в давке на «Лужниках».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Помимо Абаскаля, в церемонии приняли участие генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, футболисты команды Георгий Джикия, Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс,а также ветераны «Спартака» Сергей Шавло, Сергей Родионов, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Андрей Ещенко и Артем Ребров.

20 октября 1982 года в «Лужниках» незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе возникла давка, в которой по официальным данным погибли 67 человек.

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