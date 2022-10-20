Абаскаль вместе с делегацией «Спартака» почтил память погибших в давке на «Лужниках»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с делегацией клуба посетил мемориал в «Лужниках», посвященный погибшим в давке болельщикам в октябре 1982 года.

Гильермо Абаскаль у мемориала погибшим в давке на «Лужниках». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Помимо Абаскаля, в церемонии приняли участие генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, футболисты команды Георгий Джикия, Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс,а также ветераны «Спартака» Сергей Шавло, Сергей Родионов, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Андрей Ещенко и Артем Ребров.

20 октября 1982 года в «Лужниках» незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе возникла давка, в которой по официальным данным погибли 67 человек.