Абаскаль — о последнем матче с «Сочи»: «По-испански это называется impotente»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от последнего матча в качестве тренера красно-белых против «Сочи».

— Вы покинули «Спартак» после поражения от «Сочи», который в тот момент шел на последнем месте. После игры никто из игроков не остановился в микст-зоне, все выглядели подавленными.

— Для меня это была...

— Самая сложная игра?

— Даже не игра... Матч был странным: все выглядело хорошо, мы играли нормально, атаковали. Но они забили гол, который казался абсурдным. И все вдруг пошло на спад: уровень нашей концентрации, умственных способностей на поле...

Как это сказать... У тебя вроде есть желание, но ты не можешь его реализовать, понимаешь? По-испански это называется impotente. Ты пытаешься, но у тебя не получается. Чистая психология.

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».