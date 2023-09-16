Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:01

Абаскаль: «Выдвижение Промеса вперед делало «Спартак» эффективнее и приближало нас к голу»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал смену схемы команды во втором тайме матча с «Сочи» в рамках 8-го тура РПЛ (1:0).

— Переход на 4-4-2 во втором тайме был связан с желанием отправить Промеса в штрафную?

— Если ты не забиваешь столько моментов, то пытаешься что-то придумать. Квинси был активен, близок к штрафной. И выдвижение его вперед делало нас эффективнее и приближало нас к голу.

— «Спартак» организовывал встречи с арбитрами. Учитывая разную манеру судейства: один не дает карточки всю игру, а второй — на 10-й уже выписывает.

— Вы верите, что если мы снова проведем такую встречу, что-то поменяется? Давайте, мы будем делать свою работу, а они — свою. У них там есть свои органы, комиссии. Пусть они оценивают и решают. У них для этого есть все средства: технологии, камеры и так далее.

После 8 туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 6 очками идет на 12-й позиции. 23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо», а сочинская команда в этот же день встретится с «Крыльями Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Месси догнал Бекхэма по количеству голов со штрафных. А кто лучший в истории?
Софья Муравьева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Советник Сальдо заявил о скором переходе ВСУ к тактике «выжженной земли»
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
В Доме правительства России временно ввели масочный режим
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Балтика» — «Ростов»: хозяева отыграли один мяч
Хохлов о возможной отставке: «Скоро все узнаете»
«Балтика» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно
Абаскаль о реализации «Спартака»: «Был бы глупцом, если бы не отрабатывали это на тренировках»
Ромащенко: «Все шансы, которые у «Ахмата» были в игре с «Краснодаром», не случайны. На этом мы акцентировали внимание»
Денисов считает, что «Спартаку» сложнее играть без Джикии в качестве лидера и защитника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Ростов»: Голенков удвоил преимущество гостей

Хлусевич: «Бабич — наша темная лошадка»