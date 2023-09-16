Абаскаль: «Выдвижение Промеса вперед делало «Спартак» эффективнее и приближало нас к голу»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал смену схемы команды во втором тайме матча с «Сочи» в рамках 8-го тура РПЛ (1:0).

— Переход на 4-4-2 во втором тайме был связан с желанием отправить Промеса в штрафную?

— Если ты не забиваешь столько моментов, то пытаешься что-то придумать. Квинси был активен, близок к штрафной. И выдвижение его вперед делало нас эффективнее и приближало нас к голу.

— «Спартак» организовывал встречи с арбитрами. Учитывая разную манеру судейства: один не дает карточки всю игру, а второй — на 10-й уже выписывает.

— Вы верите, что если мы снова проведем такую встречу, что-то поменяется? Давайте, мы будем делать свою работу, а они — свою. У них там есть свои органы, комиссии. Пусть они оценивают и решают. У них для этого есть все средства: технологии, камеры и так далее.

После 8 туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 6 очками идет на 12-й позиции. 23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо», а сочинская команда в этот же день встретится с «Крыльями Советов».