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Сегодня, 17:00

Абаскаль: «Попросил игроков на разминке как можно меньше уничтожать поле»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции ответил на вопрос о качестве поля в Воронеже в матче 13-го тура чемпионата России против «Факела» (0:2).

— Вы с первой минуты матча общались с игроками. Что-то пошло не так?

— Все дело в адаптации к условиям, которые есть. На разминке попросил игроков как можно меньше уничтожать поле, иначе совсем не получится играть. Я просил играть просто. Как мы стали это делать, мяч начал доходить до наших вингеров, были хорошие моменты, мы доходили до штрафной. Но, к сожалению, не смогли их завершить. Матч мог завершиться со счетом 0:0, но завершился таким образом. К счастью, смогли избежать травм.

— Видели ли вы раньше такое поле? Может, в регби?

— У меня много фотографий на этот счет. Там все в грязи. Но там играют руками. Здесь — нет.

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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