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Сегодня, 00:19

Абаскаль высоко оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что у красно-белых будут шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ, если команда сохранит ключевых игроков.

«Что касается весны для «Спартака», то если они сохранят ключевых игроков и мотивируют остальных, если у них не будет травм, то они будут на правильном пути. Сейчас для «красно-белых» очень важно хорошо провести первые игры в марте, чтобы быть готовыми к матчу с «Зенитом» в РПЛ», — приводит matchtv.ru слова Абаскаля.

Московская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате России на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками. 2 марта «Спартак» продолжит сезон домашним матчем с «Оренбургом».

Источник: «Матч ТВ»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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