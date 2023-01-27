Абаскаль заверил, что Мозес еще сыграет в нынешнем сезоне РПЛ

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
«Однозначно, мы увидим Мозеса в этом сезоне! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно», — сказал Абаскаль «СЭ».
Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустил первый тренировочный сбор красно-белых.
Вторая часть сборов «Спартака» пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.
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