Абаскаль заверил руководство «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Сегодня, 21:21
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на первом сборе команды в ОАЭ провел закрытую встречу с членами совета директоров московского клуба, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 33-летний испанец заверил руководство, что доработает нынешний сезон в московском клубе до конца и не будет рассматривать поступающие предложения этой зимой.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования